Ещё
Сенатор: необходимо решить вопросы собственности Союзного государства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию

Сенатор: необходимо решить вопросы собственности Союзного государства 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
БРЯНСК, 22 мар — РИА Новости. Решение вопросов собственности Союзного государства поможет реализации совместных российско-белорусских программ, сообщил сенатор Сергей Калашников по итогам заседания комиссии Парламентского Собрания по экономической политике.
Заседание, в котором приняли участие союзные парламентарии, представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств Белоруссии и России, правительства Брянской области и Брянской областной Думы, руководители белорусских и российских предприятий, состоялось на базе Жуковского веломотозавода в Брянской области.
Участники рассмотрели вопросы совершенствования нормативно-правовой базы Союзного государства. Речь шла об учете имущества, созданного за счет средств бюджета Союзного государства. Калашников отметил, что недостаточная проработка этого вопроса рождает ряд трудностей в реализации совместных программ.
"Не решен вопрос союзной собственности. Половину деталей по кооперации делает Беларусь, вторую половину — Россия. И получается, то, что сделали российские предприятия — принадлежит России, то, что сделала белорусская сторона — принадлежит Белоруссии. А это неразрывный процесс решения одной задачи. Как их стыковать? Необходимо решить вопрос о собственности Союзного государства" — сказал Калашников.
Помимо того, по его словам, еще одна проблема — вопрос коммерциализации совместных разработок. В настоящее время их реализацией занимаются некоммерческие учреждения, министерства, научно-исследовательские институты или коллективы, которые не ориентированы на реализацию своих разработок в бизнесе, отметил сенатор.
РИА Новости: последние новости
Президент Туркменистана исполнил советский хит "Каракум" Лукашенко начинает официальный визит в Грузию Россия и Белоруссия могут начать совместную разработку космических программ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии76
Мэй может остаться без поддержки36
Савченко задержана340
Обязательное медстрахование предложили отменить342
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога238
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение