Сенатор: необходимо решить вопросы собственности Союзного государства

Заседание, в котором приняли участие союзные парламентарии, представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств Белоруссии России , правительства Брянской области и Брянской областной Думы , руководители белорусских и российских предприятий, состоялось на базе Жуковского веломотозавода в Брянской области.

Участники рассмотрели вопросы совершенствования нормативно-правовой базы Союзного государства. Речь шла об учете имущества, созданного за счет средств бюджета Союзного государства. Калашников отметил, что недостаточная проработка этого вопроса рождает ряд трудностей в реализации совместных программ.

"Не решен вопрос союзной собственности. Половину деталей по кооперации делает Беларусь, вторую половину — Россия. И получается, то, что сделали российские предприятия — принадлежит России, то, что сделала белорусская сторона — принадлежит Белоруссии. А это неразрывный процесс решения одной задачи. Как их стыковать? Необходимо решить вопрос о собственности Союзного государства" — сказал Калашников.

Помимо того, по его словам, еще одна проблема — вопрос коммерциализации совместных разработок. В настоящее время их реализацией занимаются некоммерческие учреждения, министерства, научно-исследовательские институты или коллективы, которые не ориентированы на реализацию своих разработок в бизнесе, отметил сенатор.