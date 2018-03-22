Рахмон обсудил сотрудничество с представителями Boeing 

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится с рабочим визитом в Нью-Йорке. Там он встретился с представителями компании «Боинг».
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Говорили о вариантах сотрудничества в сфере пассажирских перевозок. Ведь Таджикистан планирует развивать свой авиапарк. Сегодня уже несколько компаний республики используют самолеты фирмы «Боинг».
До этого президент Таджикистана провел в Нью-Йорке переговоры с генеральным секретарем ООН. С Антониу Гутеррешем он обсудил проблему дефицита питьевой воды. Рахмон рассказал о предстоящей Международной конференции по проблемам питьевой воды, которая пройдет в Душанбе в июне.
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