Президент Белоруссии: Минск будет хранить историческую правду о Второй мировой войне 

Александр Лукашенко подчеркнул, что боль от событий второй Мировой навсегда останется в памяти белорусов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к соотечественникам в связи с 75-й годовщиной Хатынской трагедии. Он отметил, что очень важно сохранить историческую правду о трагедии народа для потомков.
Белорусский лидер подчеркнул, что Вторая мировая война оставила белорусскому народу тяжелое наследие, передает ФАН.
— Великая Отечественная война оставила белорусскому народу тяжелое наследие — память о страшных трагедиях людей, ставших свидетелями и жертвами чудовищных преступлений, — отметил он.
Напомним, что деревня Хатынь была сожжена в 1943 году вместе с ее жителями.