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Президент Казахстана посетил Узбекистан
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Президент Казахстана посетил Узбекистан 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Ташкент, 21 марта /Синьхуа/ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в день празднования Навруза по приглашению президента Узбекистана посетил Самарканд, сообщила сегодня пресс-служба главы узбекского государства.
Шавкат Мирзиеев и Н. Назарбаев высоко оценили достигнутый уровень сотрудничества двух государств и обсудили пути его дальнейшего развития.
Президенты посетили мемориальный комплекс Хазрати Хизр, где похоронен первый президент Узбекистана Ислам Каримов, и отдали дань уважения его памяти.
16 марта в Астане прошла церемония открытия Года Узбекистана в Казахстане. —0—
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