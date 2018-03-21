Президент Казахстана посетил Узбекистан 

Ташкент, 21 марта /Синьхуа/ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в день празднования Навруза по приглашению президента Узбекистана посетил Самарканд, сообщила сегодня пресс-служба главы узбекского государства.
Шавкат Мирзиеев и Н. Назарбаев высоко оценили достигнутый уровень сотрудничества двух государств и обсудили пути его дальнейшего развития.
Президенты посетили мемориальный комплекс Хазрати Хизр, где похоронен первый президент Узбекистана Ислам Каримов, и отдали дань уважения его памяти.
16 марта в Астане прошла церемония открытия Года Узбекистана в Казахстане. —0—