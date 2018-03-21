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Глава Приднестровья отказался отпускать российских миротворцев
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Глава Приднестровья отказался отпускать российских миротворцев 

Украина.ру 3 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила в среду пресс-служба приднестровского лидера.
Ранее парламент Молдавии утвердил декларацию о выводе с территории страны российских военных, входящих в миротворческий контингент.
«В ходе сегодняшней встречи мы обсудили значимость роли миротворчества России на берегах Днестра, нахождения ОГРВ в Приднестровье. Моя глубокая убежденность — политики, которые ведут разговоры об исключении российского воинского присутствия и миротворчества на территории Приднестровья — это политики конфликта», — приводит пресс-служба слова Красносельского.
Он отметил, что развитие, в том числе экономическое, поступательное движение, которое демонстрирует Приднестровье, связано только с миром на приднестровской земле.
В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
В прошлом году исполнилось 25 лет с начала миротворческой операции в непризнанной республике. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
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