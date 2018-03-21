Глава Приднестровья отказался отпускать российских миротворцев

Об этом, как пишет РИА Новости , сообщила в среду пресс-служба приднестровского лидера.

Ранее парламент Молдавии утвердил декларацию о выводе с территории страны российских военных, входящих в миротворческий контингент.

«В ходе сегодняшней встречи мы обсудили значимость роли миротворчества России на берегах Днестра, нахождения ОГРВ в Приднестровье. Моя глубокая убежденность — политики, которые ведут разговоры об исключении российского воинского присутствия и миротворчества на территории Приднестровья — это политики конфликта», — приводит пресс-служба слова Красносельского.

Он отметил, что развитие, в том числе экономическое, поступательное движение, которое демонстрирует Приднестровье, связано только с миром на приднестровской земле.

В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии . В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.