Карасин обсудил с главой Приднестровья переговорный процесс с Кишиневом

"В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по актуальным аспектам текущей переговорной повестки. Речь шла как о уже принятых решениях и вопросах, находящихся на стадии практической реализации, так и о проблемах, разрешить которые предстоит в ближайшей перспективе", — говорится в сообщении.

В числе актуальных вопросов — выработка механизма участия приднестровского автотранспорта в международном движении, открытие грузового сообщения через железнодорожную станцию «Слободка», урегулирование проблем в банковской сфере, прекращение политически мотивированных уголовных дел.

По данным пресс-службы, Карасин, высоко оценив активизацию переговорного процесса и достигнутые результаты, подчеркнул, что солидарен с главой ПМР по поводу практической реализации договоренностей и наличии контроля над этим процессом. По его словам, главным достижением прошлого года стало то, что «прямой диалог привел к конкретным результатам». Повестку дня переговоров Карасин назвал «вызревшей».

Кроме того, Карасин после встречи с Красносельским заявил, что новые инициативы Тирасполя по приднестровскому урегулированию требуют обсуждения. «Сегодняшняя наша откровенная дружеская беседа показала, что у Вадима Николаевича (Красносельского) уже есть новая повестка, новый набор тем, которые нуждаются в обсуждении — на экспертном уровне и на уровне руководителей Тирасполя и Кишинева », — цитирует Карасина пресс-служба главы ПМР.

Он не уточнил содержание новых инициатив, но отметил, что в скором времени Тирасполь планирует посетить итальянский дипломат, спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Франко Фраттини, который настроен на «решение практических задач с тем, чтобы продвинуться вперед в диалоге». «Мы тоже полностью разделяем этот подход и будем его поддерживать и дальше, потому что от него зависит благосостояние людей, живущих как в Приднестровье, так и в Молдавии », — добавил Карасин.

Очередной раунд переговоров в формате «5+2» по приднестровскому урегулированию прошел в Вене в конце ноября прошлого года. В них участвуют Кишинев и Тирасполь — как стороны конфликта, Россия Украина , ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз США — как наблюдатели. Итогом переговоров стал «Венский протокол», в котором, в частности, до конца февраля стороны запланировали согласовать механизм участия приднестровского автотранспорта в международном дорожном движении.