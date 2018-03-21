Лидеры Казахстана и Узбекистана встретились в Самарканде

Лидеры двух стран дали высокую оценку состояния отношений между Казахстаном и Узбекистаном и наметили перспективы их дальнейшего развития.

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Назарбаев подчеркнул позитивную динамику двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Было отмечено увеличение взаимного товарооборота, продвижение продуктивных контактов и связей между бизнес-сообществами двух стран.

Президент Казахстана также отметил плодотворный характер двустороннего взаимодействия по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

В ходе рабочей поездки в Самарканд Назарбаев совместно Мирзиеевым посетил мемориальный комплекс «Хазрет Хизр» и отдал дань уважения памяти первому президенту Узбекистана Исламу Каримову

15 марта Мирзиеев посетил Астану , где принял участие в консультативной встрече глав стран Центральной Азии, а также в церемонии открытия Года Узбекистана в Казахстане.

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