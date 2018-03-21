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Премьер Молдавии заявил, что страна нацелена на хорошие отношения с Россией
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Премьер Молдавии заявил, что страна нацелена на хорошие отношения с Россией 

РИА Новости 4 часа назад
КИШИНЕВ, 21 мар — РИА Новости. Премьер Молдавии Павел Филип заявил на встрече с замглавы МИД России Григорием Карасиным, что республика выступает за хорошие отношения с РФ, но они должны развиваться прагматично, на основе взаимного уважения, сообщили в пресс-службе молдавского правительства.
"Премьер Павел Филип подчеркнул, что Молдавия выступает за хорошие отношения с Российской Федерацией, но они должны развиваться прагматично, на основе взаимного уважения", — сказано в пресс-релизе кабмина.
В правительстве сообщили, что в целях активизации двухстороннего сотрудничества стороны отметили важность существующих платформ для диалога, в том числе консультации между министерствами иностранных дел и межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству.
Также чиновники обсудили процесс приднестровского урегулирования, отметив важность подписанных в прошлом году протоколов, которые способствуют улучшению качества жизни граждан по обе стороны Днестра.
"Глава правительства отметил позицию о необходимости завершения процесса по выводу российских войск и вооружения с территории нашей страны в соответствии с международными обязательствами. Прогресс в этом направлении мог бы облегчить процесс поиска решений приднестровской проблемы", — отметили в правительстве.
Отношения между Москвой и Кишиневом осложнились после того, как в прошлом году правительство Молдавии предприняло череду антироссийских мер — высылка российских дипломатов из республики, журналистов, общественных деятелей и артистов, объявление persona non grata вице-премьера России Дмитрия Рогозина, который является сопредседателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и спецпредставителем президента России по Приднестровью.
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