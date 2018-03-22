Казахстан, РФ и ОАЭ договорились о расширении сотрудничества в космической деятельности

России и АСТАНА , 22 марта. / ТАСС /. Представители космических ведомств Казахстана ОАЭ в ходе встречи на Байконуре подписали протокол о расширении трехстороннего сотрудничества в космической деятельности. Об этом в четверг сообщило международное агентство «Казинформ».

"По итогам переговоров министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Бейбут Атамкулов , генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров и министр высшего образования, председатель совета директоров космического агентства ОАЭ Ахмад Белхул Аль-Фаласи подписали протокол о расширении трехстороннего сотрудничества в космической деятельности", — сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Отмечено, что стороны договорились о создании в апреле 2018 года совместной рабочей группы для конкретной проработки возможных совместных проектов на космодроме Байконур.

По информации агентства, трехсторонняя встреча состоялась на космодроме Байконур в преддверии запуска транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-08» с очередной экспедицией на МКС.