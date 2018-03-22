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Казахстан, РФ и ОАЭ договорились о расширении сотрудничества в космической деятельности
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Казахстан, РФ и ОАЭ договорились о расширении сотрудничества в космической деятельности 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
АСТАНА, 22 марта. /ТАСС/. Представители космических ведомств Казахстана, России и ОАЭ в ходе встречи на Байконуре подписали протокол о расширении трехстороннего сотрудничества в космической деятельности. Об этом в четверг сообщило международное агентство «Казинформ».
"По итогам переговоров министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Бейбут Атамкулов, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров и министр высшего образования, председатель совета директоров космического агентства ОАЭ Ахмад Белхул Аль-Фаласи подписали протокол о расширении трехстороннего сотрудничества в космической деятельности", — сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.
Отмечено, что стороны договорились о создании в апреле 2018 года совместной рабочей группы для конкретной проработки возможных совместных проектов на космодроме Байконур.
По информации агентства, трехсторонняя встреча состоялась на космодроме Байконур в преддверии запуска транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-08» с очередной экспедицией на МКС.
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