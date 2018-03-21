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В Беларуси возобновят производство музыкальных инструментов
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В Беларуси возобновят производство музыкальных инструментов 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Минск, 21 марта /Синьхуа/ — В Беларуси возобновят производство музыкальных инструментов. Такую задачу президент Беларуси Александр Лукашенко поставил во вторник правительству во время встречи с творческой молодежью.
"Что творческому человеку надо? Кроме всего прочего, нужен инструмент. Я заметил, что инструменты у вас есть, по крайней мере, у тех, кто демонстрировал свое искусство. У кого их нет, вице-премьер пообещал, что даже музыкальные инструменты в ближайшее время мы уже будем изготавливать в Беларуси", — отметил А. Лукашенко.
Президент констатировал, что новое пианино стоит немалых денег, а старые уже выходят из строя. «Поэтому поставлена задача отремонтировать все старое и восстановить производство, но на более высоком уровне, музыкальных инструментов. Особенно пианино, которое у нас когда-то выпускалось», — сказал А. Лукашенко.
Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, встреча президента с творческой молодежью продолжалась около четырех часов. Студенты задавали самые разнообразные вопросы. —0—
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