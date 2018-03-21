Лукашенко: Языковая политика должна быть взвешенной

Государственная языковая политика Беларуси должна быть взвешенной, без противопоставления национального языка русскому. Об этом, как передает ТАСС, заявил белорусский президент Александр Лукашенко

"Нельзя подставляться, как это сделала Украина , — сказал глава государства, отвечая на вопросы творческой молодежи в Белорусском государственном молодежном театре. — Ну зачем было костылять русских, русский язык, зачем это надо было делать? Если вы хотите, чтобы все разговаривали на украинском языке (читай на белорусском языке), это надо делать аккуратно, не унижая русских и русский язык, потому что это унижение, нельзя этого допускать".

Лукашенко считает, что белорусский язык можно вводить с детского сада. «Пожалуйста, давайте на белорусской мове (языке) будем говорить, начиная с детского сада, но будем это делать спокойно», — подчеркнул он.