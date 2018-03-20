«Евровидение» по-мински: От Белоруссии споёт полуфиналист «Голоса Украины»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не увидел ничего предосудительного в том, что представлять Минск на конкурсе «Евровидение» в 2018 году будет украинский артист. Об этом он рассказал в ходе своей встречи с молодёжью, пишет издание БЕЛТА. При этом он заметил, что выступление украинца может стать выгодным для Белоруссии, так как это «талантливый и раскрученный» певец, которого знают и в России , и в Украине

Белорусский политолог, экс-председатель Белтелерадиокомпании Александр Зимовский , принимавший участие в подготовке к конкурсу в 2007 году, когда Белоруссия заняла 6-е место, что стало самым большим достижением страны, рассказал в эфире НСН, какие мотивы движут страной при выборе своего представителя.

«В Минске этому конкурсу придаётся не политическое значение. Просто он является национальной идеей фикс. То есть победа на «Евровидении» для Беларуси является своего рода пунктом, на котором довольно многие руководители совсем поехали. Поскольку местная эстрада находится в крайне убогом состоянии, белорусская сторона приглашает, скажем так, варягов. Это могут быть и русские исполнители, и украинские, и казахские, и узбекские, кто угодно. Для нескольких конкурсов артистов от Беларуси готовили русские продюсеры — Киркоров, Дробыш, Фадеев. Белорусы сделали немало для того, чтобы получить какие-то места на «Евровидении». Здесь нет никакой политики, только желание молодой страны заявить о себе, нормальное желание пропиариться», — сказал Зимовский.

Последний видимый результат старания, кстати, российских продюсеров, принесли в 2006 году, когда белорус Дмитрий Колдун занял 6 место с песней Work your magic. Местные представители эстрады, как отметил Зимовский, выбор властей, кого послать на конкурс, не обсуждают — кто праздник оплачивает, тот музыку и выбирает.

Это стремление завоевать хоть какое-то мало-мальски приличное место, потому что обычно Минск занимает место в 20-х рядах. Единственный случай, когда белорус получил что-то значимое, был в 2007 году, когда я имел к этому непосредственное отношение — я отвечал за проведение конкурса. Это был Дмитрий Колдун, который занял 6-е место. С тех пор Беларусь выше 17-15 места не поднималась. А белорусских исполнителей по этому поводу никто никогда не спрашивает, потому что организатором конкурса выступает всегда государственная структура. И кого она выберет, тот и поедет. Тут зрители и слушатели имеют отдалённое отношение к выбору, всё решает жюри, которое назначается чиновниками», — заключил эксперт.