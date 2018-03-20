Без соцсетей: Лукашенко лично ответил на вопросы молодежи

Александр Лукашенко встретился с представителями творческой молодежи, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Дарья Хорькова.

Фойе одного из минских театров, где проходила встреча, сегодня напоминало творческий вуз: отовсюду звучала музыка — скрипка, рояль, арфа, молодые художники показывали свои полотна, а будущие кинематографисты обсуждали современное кино.

Для Александра Лукашенко и сыграли, и спели, и станцевали, а потом спросили, почему с главой государства нельзя общаться чаще, например, через социальные сети. У президента до сих пор нет своей страницы ни в одной из них.

«Если я эту страничку открою, я должен буду с вами общаться. Вы думаете, я смогу? Если помощники будут общаться, это же буду не я. А вам хочется, чтобы я. А у меня времени хватит на это? Нет», — пояснил президент.

Молодые музыканты поделились: будут довольны, если в Беларуси начнут делать хорошие инструменты. Президент обещал посодействовать. Чиновникам Лукашенко наказал внимательнее отнестись к поиску и поддержке талантливой молодежи. Есть ли в политике место для творчества, поинтересовались студенты. Александр Лукашенко привел в пример свой недавний декрет «О развитии цифровой экономики».

«Я творчески подошел к этому, подписал документы. Сегодня не жалею. Теперь ко мне приходят и просят создать Министерство цифровой экономики Беларуси. Я, аж, вздрогнул, когда услышал. Говорят, мы деньги отдадим, и даже больше. Я сказал, что, скорее всего, такое решение поддержу», — рассказал Лукашенко.

Молодые люди поблагодарили президента за то, что ранее он поддержал идею украсить минские здания работами граффитистов. Александр Лукашенко честно признался, смотреть кино и слушать музыку ему нравится больше. Например, творчество уличных музыкантов он бы с удовольствием оценил.

«Ни разу сам не сталкивался, но интересно было бы посмотреть на подобных музыкантов. Если они считают возможным и нужным заниматься музыкой, это неплохо. Если бы я шел мимо, то с удовольствием положил бы какую-то монету музыканту или группе», — сказал президент.

В конце встречи Александр Лукашенко дал молодежи совет, как стать успешным человеком. Для этого нужны талант, большое желание, обязательно благородные цели и обостренное чувство справедливости. И, разумеется, готовность много трудиться.

Нурсултану Назарбаеву и Си Цзиньпину. В конце встречи президент отдал одной из студенток свою ручку — позолоченную и украшенную гербом Беларуси. Такие же он ранее подарил Владимиру Путину

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