Александр Лукашенко объяснил, почему не заводит блог в Instagram

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал, почему он не заводит страницы в социальных сетях. Свое заявление он сделал в ходе встречи с творческой молодежью страны.

По словам главы белорусского государства, у него не хватит времени лично общаться с пользователями Сети и отвечать на их вопросы и обращения, а поручать эту работу помощникам он считает нечестным.

"Я воздерживаюсь от этого, зная, что я не осилю, не смогу отвечать на все запросы и ваши вопросы, — заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопрос, почему он не хочет обзавестись страницей в Instagram. — Вот у меня такие терзания и рассуждения".

Одновременно с этим он отметил, что в виртуальном пространстве есть сайт президента, и предложил всем желающим обращаться с вопросами туда, пишет сайт «Белновости».