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Александр Лукашенко объяснил, почему не заводит блог в Instagram
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Александр Лукашенко объяснил, почему не заводит блог в Instagram 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: Российская Газета
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал, почему он не заводит страницы в социальных сетях. Свое заявление он сделал в ходе встречи с творческой молодежью страны.
По словам главы белорусского государства, у него не хватит времени лично общаться с пользователями Сети и отвечать на их вопросы и обращения, а поручать эту работу помощникам он считает нечестным.
"Я воздерживаюсь от этого, зная, что я не осилю, не смогу отвечать на все запросы и ваши вопросы, — заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопрос, почему он не хочет обзавестись страницей в Instagram. — Вот у меня такие терзания и рассуждения".
Одновременно с этим он отметил, что в виртуальном пространстве есть сайт президента, и предложил всем желающим обращаться с вопросами туда, пишет сайт «Белновости».
В свою очередь, модератор встречи предложил Лукашенко завести блог в Instagram с целью информирования. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт поддержала эту идею, заявили, что в таком блоге можно будет размещать более неформальные фото, чем на официальном сайте.
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