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Патриарх Кирилл проведет заседания Синода в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Минске
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Патриарх Кирилл проведет заседания Синода в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Минске 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Медиа-центр
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл планирует посетить в октябре Белоруссию, где он проведет заседание Священного Синода, кроме того заседания этого высшего органа церковного управления пройдут в 2018 году в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Об этом в среду рассказал ТАСС пресс-секретарь предстоятеля Церкви священник Александр Волков.
"Предварительно идет речь о том, чтобы в середине октября состоялся визит патриарха в Белоруссию. Одной из важных целей поездки будет проведение в Минске заседания Священного Синода", — рассказал отец Александр.
"В этом году вообще будет несколько заседаний Синода в разных городах помимо Москвы. Это связано с тем развитием, которое сейчас происходит в Русской церкви, в частности, созданием новых епархий и митрополий. Например, планируется, что летом собрание высшего органа церковного управления пройдет в Екатеринбурге, а весной — в Санкт-Петербурге", — пояснил он.
По словам священника, все перечисленные заседания «будут носить плановый характер, экстренных решений не планируется». «Патриарх регулярно посещает разные города, митрополии и епархии Русской православной церкви, в том числе в пределах Белорусского экзархата», — заключил отец Александр.
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