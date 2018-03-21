Патриарх Кирилл проведет заседания Синода в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Минске

"Предварительно идет речь о том, чтобы в середине октября состоялся визит патриарха в Белоруссию. Одной из важных целей поездки будет проведение в Минске заседания Священного Синода", — рассказал отец Александр.

"В этом году вообще будет несколько заседаний Синода в разных городах помимо Москвы. Это связано с тем развитием, которое сейчас происходит в Русской церкви , в частности, созданием новых епархий и митрополий. Например, планируется, что летом собрание высшего органа церковного управления пройдет в Екатеринбурге, а весной — в Санкт-Петербурге", — пояснил он.

По словам священника, все перечисленные заседания «будут носить плановый характер, экстренных решений не планируется». «Патриарх регулярно посещает разные города, митрополии и епархии Русской православной церкви, в том числе в пределах Белорусского экзархата», — заключил отец Александр.