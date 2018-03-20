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Лукашенко не исключил создания министерства цифровой экономики
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Лукашенко не исключил создания министерства цифровой экономики 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: Российская Газета
Желание держать равнение на современные модели экономического развития стимулирует Александра Лукашенко рассмотреть вопрос о создании министерства цифровой экономики. Об этом лидер страны заявил, отвечая на вопросы творческой молодежи в Белорусском государственном молодежном театре. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент дал понять, что инициативы и предложения о создании министерства цифровой экономики к нему поступают регулярно. И глава государства склоняется их поддержать. Тем более, что разработку декрета о цифровой экономике он назвал примером творческого подхода в своей работе.
Беларусь стала первой страной, рискнувшей и принявшей серьезные решения по развитию IT-технологий, цифровой экономики. Глава государства подчеркнул, что по прошествии короткого времени становится понятно — попали в точку, за этим будущее. «Такой элемент творческого риска у политика должен присутствовать всегда», — считает президент.
Месяцем раньше в этом году один из руководителей министерства экономики Беларуси Анатолий Филонов сообщал местной печати, что в РБ планируется создать министерство промышленной политики.
На сегодняшний день в Союзном государстве уже насчитывается 24 министерства. По этому показателю страна является лидером среди ряда соседних государств, включая РФ. Опережает РБ и Казахстан, который входит вместе с ней, как и Россия, в Единое экономическое пространство.
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