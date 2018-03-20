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Визит папы Римского нужно обсуждать с патриархом Кириллом, заявили в Минске
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Визит папы Римского нужно обсуждать с патриархом Кириллом, заявили в Минске 

РИА Новости 48 минут назад
МИНСК, 20 мар — РИА Новости. Вопрос посещения Белоруссии папой Римским Франциском должен обсуждаться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, заявил во вторник митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Белоруссии.
Ранее глава Римско-католической церкви Белоруссии Тадеуш Кондрусевич сообщил, что папа Римский Франциск не сможет посетить Белоруссию в 2018 году из-за плотного рабочего графика. Посол Ватикана в Белоруссии Габор Пинтер заявлял РИА Новости, что папа Римский «чрезвычайно позитивно» относится к возможному визиту в республику, однако дипломат затруднился назвать конкретную дату и даже год. При этом Пинтер заверил, что ведется работа на разных уровнях, чтобы «это событие смогло осуществиться в ближайшем будущем».
"Что касается визита понтифика в Белоруссию, то это вопрос, который должны обсуждать глава Русской Православной церкви и понтифик. То есть это не наш уровень, это даже не уровень… межгосударственных отношений. На первом плане — церковный уровень. Как только папа Римский обсудит это (возможный визит — ред.) с патриархом (Кириллом — ред.), то нам тогда дадут знать, на каком уровне это находится", — сказал митрополит Павел журналистам.
Ранее пресс-служба Ватикана сообщила, что с 22 по 25 сентября состоится визит папы Римского в страны Балтии, он посетит Литву, Латвию и Эстонию.
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