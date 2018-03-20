МИД РФ: Москва и Кишинев стремятся решать проблемы в духе партнерства и прагматизма

"Состоявшаяся сегодня беседа в МИД подтвердила стремление обеих сторон решать имеющиеся проблемы в духе партнерства и прагматизма. Это касается как политических контактов, так и практических межотраслевых форм сотрудничества", — сказал Карасин.

По его словам, 2017 год в отношениях между двумя странами «характеризовался дисбалансами и перекосами». «По контрасту со встречами на высшем уровне взаимодействие в других областях двухсторонних отношений не соответствовало имеющемуся потенциалу в торгово-экономической, образовательной и других сферах», — отметил представитель РФ.

"Позитивную роль сыграла февральская встреча Ульяновского с Лавровым в Мюнхене, — сказал Карасин. — Мы выступаем за откровенное и непредвзятое обсуждение всех вопросов двусторонней повестки дня, активизацию диалога на всех уровнях".

Замглавы МИД РФ также заявил о необходимости придать новый импульс переговорам по Приднестровью.

"Новых импульсов требует процесс поиска жизнеспособного решения приднестровской проблемы", — сказал высокопоставленный дипломат.

Отметив важные договоренности, которые были достигнуты в ходе прошедшей в конце прошлого года на венской встрече в формате «5+2» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ , Россия, Украина и наблюдатели от США ЕС ), Карасин выразил надежду, что они будут реализованы.

Со своей стороны Ульяновский выразил готовность Кишинева «к сотрудничеству в поиске политического решения приднестровского вопроса, исходя из соблюдения всеми участниками переговоров принципа суверенитета и территориальной целостности Молдавии». Он высказал мнение, что «решению приднестровского конфликта и развитию сотрудничества и стратегического партнерства между двумя странами», может послужить «вывод с территории приднестровского региона российских войск и вооружений», на котором настаивает молдавское руководство.

Глава молдавской дипломатии подчеркнул готовность Кишинева к обсуждению и подписанию соглашений о миграции рабочей силы и пресечении нелегальной миграции, к сотрудничеству в борьбе с преступностью и к взаимодействию в других сферах.