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МИД РФ: Москва и Кишинев стремятся решать проблемы в духе партнерства и прагматизма
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МИД РФ: Москва и Кишинев стремятся решать проблемы в духе партнерства и прагматизма 

ТАСС 1 час назад
КИШИНЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Россия и Молдавия стремятся решать проблемы в духе партнерства и прагматизма на различных уровнях взаимодействия. Об этом сообщил во вторник статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин на совместном брифинге с главой МИД Молдавии Тудором Ульяновским.
"Состоявшаяся сегодня беседа в МИД подтвердила стремление обеих сторон решать имеющиеся проблемы в духе партнерства и прагматизма. Это касается как политических контактов, так и практических межотраслевых форм сотрудничества", — сказал Карасин.
По его словам, 2017 год в отношениях между двумя странами «характеризовался дисбалансами и перекосами». «По контрасту со встречами на высшем уровне взаимодействие в других областях двухсторонних отношений не соответствовало имеющемуся потенциалу в торгово-экономической, образовательной и других сферах», — отметил представитель РФ.
"Позитивную роль сыграла февральская встреча Ульяновского с Лавровым в Мюнхене, — сказал Карасин. — Мы выступаем за откровенное и непредвзятое обсуждение всех вопросов двусторонней повестки дня, активизацию диалога на всех уровнях".
Замглавы МИД РФ также заявил о необходимости придать новый импульс переговорам по Приднестровью.
"Новых импульсов требует процесс поиска жизнеспособного решения приднестровской проблемы", — сказал высокопоставленный дипломат.
Отметив важные договоренности, которые были достигнуты в ходе прошедшей в конце прошлого года на венской встрече в формате «5+2» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС), Карасин выразил надежду, что они будут реализованы.
Со своей стороны Ульяновский выразил готовность Кишинева «к сотрудничеству в поиске политического решения приднестровского вопроса, исходя из соблюдения всеми участниками переговоров принципа суверенитета и территориальной целостности Молдавии». Он высказал мнение, что «решению приднестровского конфликта и развитию сотрудничества и стратегического партнерства между двумя странами», может послужить «вывод с территории приднестровского региона российских войск и вооружений», на котором настаивает молдавское руководство.
Глава молдавской дипломатии подчеркнул готовность Кишинева к обсуждению и подписанию соглашений о миграции рабочей силы и пресечении нелегальной миграции, к сотрудничеству в борьбе с преступностью и к взаимодействию в других сферах.
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