В Астане рухнул башенный кран, есть жертвы

АЛМА-АТА, 20 мар — РИА Новости . В Астане на строительной площадке жилого комплекса упал башенный кран, находившийся в кабине крановщик скончался, передает сообщает Sputnik Казахстан

"ЧП произошло в понедельник утром, на стройплощадке комплекса «Ак Дидар». В результате падения механизма погиб 29-летний крановщик. ", — говорится в сообщении агентства.

По информации комитета госнадзора при министерстве по инвестициям и развитию, для расследования происшествия создана комиссия.

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