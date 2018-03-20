В Астане рухнул башенный кран, есть жертвы 

АЛМА-АТА, 20 мар — РИА Новости. В Астане на строительной площадке жилого комплекса упал башенный кран, находившийся в кабине крановщик скончался, передает сообщает Sputnik Казахстан.
"ЧП произошло в понедельник утром, на стройплощадке комплекса «Ак Дидар». В результате падения механизма погиб 29-летний крановщик. ", — говорится в сообщении агентства.
По информации комитета госнадзора при министерстве по инвестициям и развитию, для расследования происшествия создана комиссия.
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