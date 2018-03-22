Власти Грузии отметили особую важность визита Лукашенко

Александра Лукашенко в Визит президента Беларуси Грузию важен для последующего развития двусторонних отношений, заявил международный секретарь грузинского президента Тенгиз Пхаладзе.

Нынешний визит стал вторым официальным посещением Лукашенко этой страны за последние три года, первый состоялся в апреле 2015-го.

Мировой эксклюзив

Интервью Александра Лукашенко

«За эти три года динамика отношений действительно внушительная: открылось посольство, отмечается рост туристов, товарооборота, инвестиций», — заявил Пхаладзе, добавив, что в рамках визита планируется подписание важных соглашений, которые будут способствовать еще большему свободному передвижению, а также улучшению торгово-экономического сотрудничества.

Напомним, белорусский лидер прибыл в Тбилиси с двухдневным визитом сегодня днем. В аэропорту его встретил вице-премьер Грузии Дмитрий Кумсишвили . А официальная церемония встречи состоится в президентском дворце.

За два дня Лукашенко проведет встречу один на один со своим грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили , а также встретится с премьер-министром Георгием Квирикашвили и патриархом Грузии Илией Вторым.

Они обсудят вопросы сотрудничества в области политики, контакты стран на международных площадках, ситуацию в мире и регионе.

Кроме того, стороны обсудят торгово-экономические отношения. Беларусь готова расшить поставки своих товаров в Грузию. А грузинские власти надеются на увеличение турпотока из Беларуси.

То чувство, когда ты почти в Европе

Как правильно съездить в Грузию

По итогам переговоров планируется подписание ряда международных документов.

Сейчас в Тбилиси проходят Дни Минска (21–23 марта) и грузинско-белорусский бизнес-форум (22 марта).

Представили министерств и ведомств двух стран, местных органов власти, бизнес-кругов проведут переговоры и обсудят вопросы сотрудничества по конкретным направлениям, заключат договоры и соглашения.

Так, например, на встрече мэров Тбилиси и Минска уже подписано соглашение о сотрудничестве на ближайшие два года.

Дипломатические отношения Грузия и Белоруссия установили в январе 1994 года.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM