Власти Грузии отметили особую важность визита Лукашенко 

Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Грузию важен для последующего развития двусторонних отношений, заявил международный секретарь грузинского президента Тенгиз Пхаладзе.
Нынешний визит стал вторым официальным посещением Лукашенко этой страны за последние три года, первый состоялся в апреле 2015-го.
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«За эти три года динамика отношений действительно внушительная: открылось посольство, отмечается рост туристов, товарооборота, инвестиций», — заявил Пхаладзе, добавив, что в рамках визита планируется подписание важных соглашений, которые будут способствовать еще большему свободному передвижению, а также улучшению торгово-экономического сотрудничества.
Напомним, белорусский лидер прибыл в Тбилиси с двухдневным визитом сегодня днем. В аэропорту его встретил вице-премьер Грузии Дмитрий Кумсишвили. А официальная церемония встречи состоится в президентском дворце.
За два дня Лукашенко проведет встречу один на один со своим грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили, а также встретится с премьер-министром Георгием Квирикашвили и патриархом Грузии Илией Вторым.
Они обсудят вопросы сотрудничества в области политики, контакты стран на международных площадках, ситуацию в мире и регионе.
Кроме того, стороны обсудят торгово-экономические отношения. Беларусь готова расшить поставки своих товаров в Грузию. А грузинские власти надеются на увеличение турпотока из Беларуси.
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По итогам переговоров планируется подписание ряда международных документов.
Сейчас в Тбилиси проходят Дни Минска (21–23 марта) и грузинско-белорусский бизнес-форум (22 марта).
Представили министерств и ведомств двух стран, местных органов власти, бизнес-кругов проведут переговоры и обсудят вопросы сотрудничества по конкретным направлениям, заключат договоры и соглашения.
Так, например, на встрече мэров Тбилиси и Минска уже подписано соглашение о сотрудничестве на ближайшие два года.
Дипломатические отношения Грузия и Белоруссия установили в январе 1994 года.
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