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Президент Грузии видит «большой ресурс» в отношениях с Белоруссией
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Президент Грузии видит «большой ресурс» в отношениях с Белоруссией 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 25 мар — РИА Новости. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил белорусскому телеканалу ОНТ, что видит «большой ресурс» в отношениях с Белоруссией.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Грузию 22-23 марта. Прошедший визит стал вторым официальным посещением этой страны белорусским лидером, первый состоялся в апреле 2015 года.
"Мы видим большой ресурс в этих отношениях (белорусско-грузинских) и большой ресурс между двумя свободолюбивыми и трудолюбивыми народами", — заявил Маргвелашвили в интервью белорусскому телеканалу, которое было показано в воскресенье.
По мнению президента Грузии, два государства в перспективе ожидает «прекрасное сотрудничество». «Это дружба двух лидеров, которая уже принесла плоды, и не абстрактная, а конкретная… И перспектива только растет, я не вижу ни одного фактора, который мог бы создать проблемы для этой перспективы», — сказал Маргвелашвили.
Он также признался, что ему импонируют человеческие качества Лукашенко, Маргвелашвили назвал своего белорусского коллегу человеком, который «заботится о том, чтобы его страну не разворовывали». «И еще не последнюю очередь (играет) его очень большой опыт как президента, потому что человек, который встречался со столькими… лидерами, имеет отличные отношения с десятками лидеров мирового масштаба, человек, который делится с тобой этим опытом… Вот эти качества … для меня облегчают … конкретные переговоры и продвижение проектов, которые очень значимы сейчас для Грузии», — отметил Маргвелашвили.
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в интервью ОНТ высказал мнение, что у Грузии и Белоруссии «есть прекрасный базис, на котором можно выстроить абсолютно другого уровня» контакты. «Динамика развития двусторонних отношений очень позитивная, и я думаю, что есть огромный потенциал, которым мы можем воспользоваться», — добавил он.
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