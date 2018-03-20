В Белоруссии может появиться министерство цифровой экономики

«Скорее всего, я такое решение поддержу», — сказал президент страны Александр Лукашенко , пояснив, что ему поступают соответствующие предложения, сообщает

Новое ведомство, по данным местных СМИ, планируется создать на базе курирующего ИТ-отрасль министерства связи и информатизации, а не министерства экономики

В конце прошлого года, Лукашенко подписал декрет N8 «О развитии цифровой экономики», которым продлен специальный режим Парка высоких технологий (ПВТ) и созданы условий для внедрения в экономику технологии блокчейн. Декрет вступит в силу в конце марта.

Разработку декрета о цифровой экономике президент назвал примером творческого подхода в своей работе. Белоруссия , по его словам, стала первой страной, рискнувшей и принявшей серьезные решения по развитию IT-технологий, цифровой экономики.

Лукашенко подчеркнул, что по прошествии короткого времени становится понятно — попали в точку, за этим будущее. «Такой элемент творческого риска у политика должен присутствовать всегда», — считает президент.

По данным агентства БелТА, средняя зарплата специалистов «сферы информационных технологий и обслуживания» в Беларуси достигает около 1800 долларов в месяц, против 420 долларов в среднем по стране.