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Лукашенко заявил о готовности создать в Белоруссии министерство цифровой экономики
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Лукашенко заявил о готовности создать в Белоруссии министерство цифровой экономики 

ТАСС 6 часов назад
Фото: Newsru.com
МИНСК, 20 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает целесообразным создание в стране министерства цифровой экономики. Об этом он сообщил во вторник, отвечая на вопросы творческой молодежи в Белорусском государственном молодежном театре.
"Скорее всего, я такое решение [о создании министерства цифровой экономики] поддержу", — сказал президент, которого цитирует агентство БЕЛТА.
По словам Лукашенко, ему поступают предложения о создании такого министерства. Президент назвал примером творческого подхода в работе разработку декрета о цифровой экономике, отметив, что Белоруссия стала первой страной, рискнувшей и принявшей серьезные решения по развитию IT-технологий. «По прошествии короткого времени становится понятно: попали в точку, за этим будущее, — подчеркнул он. — Такой элемент творческого риска у политика должен присутствовать всегда».
В конце 2017 года Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики». Документ предусматривает максимально благоприятные условия для развития технологий блокчейна (включая майнинг и оборот криптовалют), а также комплексное правовое регулирование деятельности в данной сфере. С появлением декрета Белоруссия первой в мире законодательно закрепила принципиально новую форму договора — smart-контракт. Декрет вступит в силу в конце марта.
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