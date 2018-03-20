Карасин прокомментировал процесс поиска решения приднестровского вопроса

"Новых импульсов требует процесс поиска жизнеспособного решения приднестровской проблемы. Хотя в конце года на венской встрече формата «5+2» были достигнуты довольно важные практические договоренности, наверное, надо стремиться к тому, чтобы эти договоренности были реализованы", — заявил Карасин на совместном брифинге с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Тудором Ульяновски в Кишиневе.

В свою очередь, Ульяновски отметил, что в ходе встречи стороны обсудили решение приднестровского вопроса и участия России в переговорном процессе, «отталкиваясь от того, что все участвующие стороны, начиная с РФ, должны уважать суверенитет и территориальную целостность Молдавии».

"Подчеркну, что вывод военнослужащих и боеприпасов Российской Федерации из приднестровского региона может представлять важный момент в продвижении процесса разрешения конфликта. Эти шаги могут представлять выражение совместного желания укрепить традиционные, дружественные, партнерские отношения между нашими странами и народами… Подтверждаю еще раз заинтересованность в продвижении молдавско-российского диалога", — сказал Ульяновски.

Очередной раунд переговоров в формате «5+2» по приднестровскому урегулированию прошел в Вене в конце ноября прошлого года. В них участвуют Кишинев и Тирасполь — как стороны конфликта, Россия, Украина ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз США — как наблюдатели. Его итогом стал «Венский протокол», в котором, в частности, до конца февраля стороны запланировали согласовать механизм участия приднестровского автотранспорта в международном дорожном движении.