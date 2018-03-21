Казахстан наращивает экспорт сельхозпродукции 

Казахстан на треть увеличил экспорт продуктов в Китай. Всего объем продукции сельского хозяйства страны составил 13 миллиардов долларов. Растут продажи в Иран и Объединенные Арабские Эмираты, сообщает телеканал «МИР 24».
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«Сейчас китайский рынок открыт для продукции животноводства, рыбоводства и зерна. Экспорт увеличился на 34%. Впервые в КНР продано около 8 тысяч тонн соевых бобов, а экспорт соевого масла увеличился более чем в семь раз. В среднем, почти в три раза увеличился экспорт мороженой рыбы, и масличных культур», — отметил первый вице-министр сельского хозяйства Казахстана Арман Евниев.
В этом году Казахстан также намерен в 10 раз увеличить экспорт зерна в Италию.
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