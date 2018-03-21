Казахстан наращивает экспорт сельхозпродукции

О чем «Мир» спросил Назарбаева

Интервью с президентом Казахстана

«Сейчас китайский рынок открыт для продукции животноводства, рыбоводства и зерна. Экспорт увеличился на 34%. Впервые в КНР продано около 8 тысяч тонн соевых бобов, а экспорт соевого масла увеличился более чем в семь раз. В среднем, почти в три раза увеличился экспорт мороженой рыбы, и масличных культур», — отметил первый вице-министр сельского хозяйства Казахстана Арман Евниев.

В этом году Казахстан также намерен в 10 раз увеличить экспорт зерна в Италию

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