Почему Белоруссия и Украина вступили в ООН отдельно от СССР

ООН сегодня входят 50 государств, подписавших Устав организации на конференции в Сан-Франциско , состоявшейся 26 июня 1945 года. Среди них также Украина Беларусь , которые некогда вошли туда не в составе СССР, а как самостоятельные единицы. Как же так получилось?

Предложение Сталина

Организация Объединенных Наций сменила Лигу Наций, после Второй Мировой войны объявившую о своем роспуске.

Процесс создания ООН начался в 1944 году. Разумеется, в нее должен был войти и Советский Союз. Однако Сталин опасался, что если СССР будет представлен в организации как единое государство, то наши представители окажутся в меньшинстве. Поэтому он внес предложение, чтобы в ООН вошли в качестве самостоятельных членов все советские республики, сославшись на аналогичное намерение со стороны британских доминионов.

Предложение это было озвучено советским послом в США А. А. Громыко 28 августа 1944 года на заседании глав трех государств в Думбартон-Оксе. Восторга у Великобритании и США оно, разумеется, не вызвало. Ведь, в отличие от упомянутых британских доминионов, республики Советского Союза никак нельзя было назвать государствами. В связи с этим Сталин решил срочно объявить союзные республики «суверенными государствами» и ввести для них отдельные атрибуты государственности.

Как советские республики на время стали «государствами»

28 января 1944 года состоялся Пленум ЦК ВКП (б), на котором было принято решение по расширению прав союзных республик в сфере обороны и внешней политики. В тот же день сессией Верховного Совета СССР были приняты законы: «Об образовании воинских формирований союзных республик» и «О предоставлении союзным республикам полномочий в области внешних отношений». Также были внесены изменения в Конституцию СССР и конституции союзных республик. Объяснили все это с помощью весьма расплывчатой формулировки — «успехами в решении национальных вопросов в СССР и торжеством ленинской национальной политики».

В каждой республике были учреждены наркоматы иностранных дел, которые просуществовали вплоть до 1946 года. А на Украине был учрежден собственный наркомат обороны во главе с генерал-лейтенантом В. П. Герасименко.

Тем не менее, на Западе эти мероприятия понимания не нашли. Посол США в СССР А. Гарриман докладывал Белому дому: «Действительно странно, что оборона и иностранные дела избраны для проведения децентрализации, тогда как, на наш взгляд, именно эти две функции рассматриваются такими, благодаря чему Центр сохраняет свою власть».

Почему в состав ООН вошли только Украина и Белоруссия?

В конце концов Англия и США согласились включить в состав ООН две республики — Украину и Белоруссию, якобы за большой вклад в разгром Германии . Хотя этот довод не выдерживал никакой критики: вклад всех союзных республик в дело победы над фашизмом был практически равен.

На самом деле на американских политиков давили еврейские олигархи, еще до создания Израиля мечтавшие основать на территории Белоруссии и Украины еврейское автономное государство со столицей в Гомеле . Ведь когда-то эти земли принадлежали государству Речь Посполитая, где было обширное еврейское население. И именно оттуда родом были многие американские миллионеры еврейского происхождения. Они даже обратились к Сталину, предложив взять на себя расходы по послевоенному восстановлению ряда областей Белоруссии и Украины.

Иосиф Виссарионович на словах выразил заинтересованность в создании обширной еврейской автономии на территории СССР, и Украина с Белоруссией были приняты в ООН. Но на деле никакой автономии, конечно, не планировалось. После того как республики стали членами ООН, Сталин прекратил «игры в государственность», и она перестала существовать даже на бумаге, в том числе и для УССР и БССР. К тому же, вопрос о количестве представителей отдельной страны в ООН утратил свою остроту после принятия «права вето» при голосовании в Совете Безопасности по вопросам сохранения войны и мира. А после того как в 1947 году появилось государство Израиль, это вообще стало неактуальным.

Между тем после ликвидации в отдельных республиках ведомств внешней политики и национальных вооруженных сил и фактической утраты ими атрибутов государственности они формально должны были быть исключены из ООН. Но этого так и не случилось. Возможно, США просто не захотели поднимать данный вопрос, не желая признавать свое поражение перед Сталиным. Так или иначе, Украина и Беларусь до сих пор остаются полноправными членами этой организации.