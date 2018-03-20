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Демпартия Молдавии предлагает отменить обязательную военную службу в стране
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Демпартия Молдавии предлагает отменить обязательную военную службу в стране 

РИА Новости 3 часа назад
КИШИНЕВ, 20 мар — РИА Новости. Демократическая партия Молдавии, которой принадлежит парламентское большинство, предлагает отменить обязательную военную службу в республике.
"Мы приняли политическое решение отказаться от обязательной военной службы. Это будет проводиться поэтапно. Примерно за два года число призываемых молодых людей будет снижаться до полного устранения обязательной военной службы", — сказал во вторник на брифинге лидер Демпартии Владимир Плахотнюк.
В партии ожидают, что изменения начнут внедрять уже с осени этого года.
При этом Плахотнюк отметил, что на службу будут принимать по контрактам.
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