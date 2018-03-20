Демпартия Молдавии предлагает отменить обязательную военную службу в стране

"Мы приняли политическое решение отказаться от обязательной военной службы. Это будет проводиться поэтапно. Примерно за два года число призываемых молодых людей будет снижаться до полного устранения обязательной военной службы", — сказал во вторник на брифинге лидер Демпартии Владимир Плахотнюк

В партии ожидают, что изменения начнут внедрять уже с осени этого года.

При этом Плахотнюк отметил, что на службу будут принимать по контрактам.