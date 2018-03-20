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СМИ: два человека погибли при взрыве ручной гранаты в одном из магазинов Кишинева
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СМИ: два человека погибли при взрыве ручной гранаты в одном из магазинов Кишинева 

ТАСС 4 часа назад
КИШИНЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Два человека погибли, еще двое получили ранения в результате взрыва в одном из магазинов Кишинева. Как сообщил в понедельник телеканал Publika TV, по предварительным данным, взорвалась ручная граната.
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