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Генсек ОДКБ: победа Путина послужит укреплению России в мире
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Генсек ОДКБ: победа Путина послужит укреплению России в мире 

Мир24 5 часов назад
Фото: Мир24
Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров поздравил президента РФ Владимира Путина с победой на выборах главы государства. Об этом сообщается на сайте организации.
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Хачатуров отметил, что победа Путина свидетельствует о широкой поддержке со стороны россиян курса на укрепление роли России на мировой арене и выстраивании прочной системы международной безопасности. Он также выразил уверенность, что опыт Путина будет способствовать дальнейшему развитию ОДКБ.
Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. В настоящее время в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
На выборах президента РФ 18 марта действующий глава государства одерживает победу с результатом 76,69% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. Явка составляет 67,98%.
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