Генсек ОДКБ: победа Путина послужит укреплению России в мире

Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров поздравил президента РФ Владимира Путина с победой на выборах главы государства. Об этом сообщается на сайте организации.

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Хачатуров отметил, что победа Путина свидетельствует о широкой поддержке со стороны россиян курса на укрепление роли России на мировой арене и выстраивании прочной системы международной безопасности. Он также выразил уверенность, что опыт Путина будет способствовать дальнейшему развитию ОДКБ.

Белоруссия, Казахстан, Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. В настоящее время в ОДКБ входят Армения Киргизия , Россия, Таджикистан

На выборах президента РФ 18 марта действующий глава государства одерживает победу с результатом 76,69% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК . Явка составляет 67,98%.

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