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Россельхознадзор уничтожит 17 тонн турецких томатов
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Еще один посол отказался ехать в МИД РФ
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ

Россельхознадзор уничтожит 17 тонн турецких томатов 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
ФСБ России совместно с ФТС и Управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленским областям задержали два автотранспортных средства, следовавших из Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.
"При проведении осмотра подкарантинного груза, упаковки и маркировки установлено, что в грузовых отсеках автотранспортных средств находились томаты происхождением Республика Турция, в количестве 17,29 тонн, и грибы шампиньоны неустановленного происхождения, в количестве 1,52 тонны", — заявили в ведомстве.
Уточняется, что, в соответствии с представленными товаросопроводительными документами, автотранспортные средства перевозили мицелий гриба шампиньона.
"Партии указанной подкарантинной продукции общим весом — 18,81 тонна будут уничтожены в соответствии с действующим законодательством России", — уточнил Россельхознадзор.
Ранее сообщалось, что Россия может запретить поставки белорусских томатов.
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