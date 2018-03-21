Российские и белорусские миротворцы отразили условное нападение на блокпост

"В рамках совместного российско-белорусского учения по миротворческой тематике подразделения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии провели учебную антитеррористическую операцию, в ходе которой уничтожили силы незаконных вооруженных формирований", — сообщили в военном ведомстве.

В российском Минобороны уточнили, что по замыслу операции несколько групп условных террористов одновременно напали с двух направлений: в одном из районов остановили колонну с гуманитарным грузом и захватили в заложники сотрудников международной миссии, а в другом — напали на блокпост проводящий досмотр проезжающего транспорта.

"В кратчайшее время миротворческие подразделения спецназа Беларуси освободили заложников, блокировали и ликвидировали группы незаконных вооруженных формирований, а российские десантники в то же время отразили нападение диверсионно-террористической группы на блокпост", — отметили в Минобороны РФ.

Всего в совместных российско-белорусских тактических учениях, которые проходят на полигоне Поливна в Ульяновской области, принимает участие около 600 военнослужащих и 80 единиц боевой и специальной военной техники от двух государств.