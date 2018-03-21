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Российские и белорусские миротворцы отразили условное нападение на блокпост
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Российские и белорусские миротворцы отразили условное нападение на блокпост 

Российская Газета 2 часа назад
Операции по отражению условного нападения боевиков на блокпост и освобождению заложников отработали на совместных учениях в Ульяновской области миротворческие подразделения России и Беларуси. Об этом в среду сообщили в министерстве обороны России.
"В рамках совместного российско-белорусского учения по миротворческой тематике подразделения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии провели учебную антитеррористическую операцию, в ходе которой уничтожили силы незаконных вооруженных формирований", — сообщили в военном ведомстве.
В российском Минобороны уточнили, что по замыслу операции несколько групп условных террористов одновременно напали с двух направлений: в одном из районов остановили колонну с гуманитарным грузом и захватили в заложники сотрудников международной миссии, а в другом — напали на блокпост проводящий досмотр проезжающего транспорта.
"В кратчайшее время миротворческие подразделения спецназа Беларуси освободили заложников, блокировали и ликвидировали группы незаконных вооруженных формирований, а российские десантники в то же время отразили нападение диверсионно-террористической группы на блокпост", — отметили в Минобороны РФ.
Всего в совместных российско-белорусских тактических учениях, которые проходят на полигоне Поливна в Ульяновской области, принимает участие около 600 военнослужащих и 80 единиц боевой и специальной военной техники от двух государств.
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