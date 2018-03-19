Россельхознадзор начал проверку белорусских молокоперерабатывающих предприятий

19 марта представители Россельхознадзора проинспектировали два предприятия, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«В соответствии c достигнутыми договоренностями между Россельхознадзором и компетентным органом Республики Беларусь 19 марта представители Россельхознадзора приступили к проведению инспекции (проверки) предприятий Республики Беларусь, заинтересованных в поставках продукции животного происхождения на территорию Российской Федерации …19 марта 2018 года представители Россельхознадзора проинспектировали два молокоперерабатывающих предприятия», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что «визит российских специалистов в Республику Беларусь продлится до 23 марта 2018 года».