Большинство жителей Молдавии выступили против объединения с Румынией

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что абсолютное большинство граждан страны желают сохранить молдавскую государственность. Также молдавский народ в большинстве своем выступил против объединения с Румынией . Об этом сообщило РИА ФАН.

По словам Додона, более 250 районных советов и глав местных властей поддержали государственность Республики Молдова, выступив против объединения с Румынией.

Такие декларации приняло Народное собрание Гагаузии и все населенные пункты в Гагаузской автономии. Это лишний раз подтверждает, что подавляющее большинство народа нашей страны, вне зависимости от этнической принадлежности, выступает категорически против объединения с Румынией

— Игорь Додон.

Однако за объединение, по словам лидера Молдавии, проголосовали около 100 местных и районных советов и глав населенных пунктов. При этом сообщается, что многие подписи получили обманным путем.

Главы части населенных пунктов подписали эти декларации, не спросив мнения жителей данных городов и сел, и сейчас там начинаются возмущения и протесты.

— Игорь Додон.

24 марта в Кишиневе готовится марш в поддержку объединения Молдавии с Румынией, который приурочен к столетию вхождения Молдовы в состав Румынского государства. В таком виде страна находилась до 1940 года, пока не была образована Молдавская ССР. Додон отметил, что последствия от этого могут быть непредсказуемыми и тяжелыми, но страна готова ко всему, в том числе, к гражданской войне.

В феврале президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не позволит ликвидировать Республику Молдова. По его словам, объединение с Румынией подразумевает гражданскую войну.