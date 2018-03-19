Россельхознадзор приступил к проверке молочных предприятий Белоруссии

Инспекция Россельхознадзора прибыла в Белоруссию с целью проверки молочных предприятий разных регионов республики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу белорусского министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"Представители Россельхознадзора прибыли в Белоруссию для инспекции молочных предприятий. Они приступили к работе", — заявили в пресс-службе.

Уточняется, во время инспекции две группы специалистов Россельхознадзора посетят предприятия различных регионов Белоруссии.

Ранее Россельхознадзор сообщил об усилении контроля за белорусским молоком.