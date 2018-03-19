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Россельхознадзор приступил к проверке молочных предприятий Белоруссии
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Россельхознадзор приступил к проверке молочных предприятий Белоруссии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Инспекция Россельхознадзора прибыла в Белоруссию с целью проверки молочных предприятий разных регионов республики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу белорусского министерства сельского хозяйства и продовольствия.
"Представители Россельхознадзора прибыли в Белоруссию для инспекции молочных предприятий. Они приступили к работе", — заявили в пресс-службе.
Уточняется, во время инспекции две группы специалистов Россельхознадзора посетят предприятия различных регионов Белоруссии.
Ранее Россельхознадзор сообщил об усилении контроля за белорусским молоком.
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