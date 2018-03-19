Парламент Таджикистана ратифицировал отмену виз с Узбекистаном

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik . Нижняя палата парламента Таджикистана ратифицировала соглашение между правительствами Таджикистана и Узбекистана о взаимных безвизовых поездках граждан.

Перед ратификацией документа первый заместитель министра иностранных дел Таджикистана Низомиддин Зохиди сообщил депутатам, что данный документ в Узбекистане прошел все внутригосударственные процедуры, пишет Sputnik Таджикистан.

Таджикская сторона была проинформирована об этом по дипломатическим каналам. Спикер нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров поручил в ответ уведомить узбекскую сторону о прохождении документа внутригосударственных процедур в Таджикистане.

Ранее сообщалось, что безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан Таджикистана начнет действовать в Узбекистане с 16 марта.