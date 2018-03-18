Казахстан готов к переходу на латиницу

Введение новой графики не повлияет на положение русскоязычных казахстанцев.

В течение нескольких лет Казахстан — крупнейшая страна Центральной Азии и ближайший союзник России — перейдёт с кириллической графики на латиницу. Хотя Казахстан не первая страна СНГ, совершающая подобный переход, и хотя этот процесс был анонсирован давно и растянется до 2025 года, введение латиницы в братской стране продолжает порождать споры среди экспертов.

Напомним, что недавно президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ, утверждающий новую версию казахского алфавита на основе латинской графики. Данным указом президент Казахстана завершил первый этап языковой реформы.

«Процесс перехода на латиницу является исторически важным для нашего народа, — заявил президент Казахстана. — В то же время нельзя ущемлять права граждан в этом вопросе. Все новые передачи будут выходить с синхронным переводом. Статус использования русского языка на кириллице останется без изменений. Он будет также продолжать функционировать».

Как считает Андрей Казанцев, директор центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана ИМИ МГИМО (У) МИД РФ , страхи, связанные с тем, что введение латиницы для казахского языка как-то повлияет на русскоязычное население, совершенно неоправданны. Латиница вводится для казахоязычных граждан Казахстана. Те, кто не знал казахского языка, могут и дальше его не знать. Это никак на них не скажется. Это первое обстоятельство, которое надо учитывать.

Другое обстоятельство, считает эксперт, также принципиально важно. Введение латинской графики для казахского языка проходит в контексте целой серии социо-культурных мероприятий, которые призваны, с одной стороны, усилить взаимодействие Казахстана с глобальной мировой культурой, а с другой стороны, укрепят корни казахской культуры. Программа предусматривает усиление взаимодействия со всеми основными мировыми языками, включая русский язык. Если взять во внимание эти обстоятельства, введение латинской графики не должно негативно повлиять на культурные аспекты российско-казахстанских отношений, полагает Андрей Казанцев

Алфавит казахского языка, утверждённый Назарбаевым

Мы попросили прокомментировать ситуацию с переходом на латиницу в Казахстане известного российского эксперта, заместителя генерального директора ИАЦ МГУ по изучению стран постсоветского пространства Исмаила Агакишиева.

— Переход казахского языка на латинскую графику является одним из главных событий в общественной жизни сегодняшнего Казахстана. Какова задача этой масштабной программы? Зачем это делается?

— О необходимости перехода на латинскую графику в Казахстане говорят уже четверть века. Год назад Нурсултан Назарбаев опубликовал программную статью «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», в которой объявил о начале Третьей модернизации Казахстана как в сфере экономики, так и в социально-культурной сфере. Назарбаев совершенно справедливо исходит из того, что государство и нация — не статичная конструкция, а живой развивающийся организм, которому приходится адаптироваться под те или иные реалии окружающего мира. Сейчас в гуманитарной сфере в Казахстане прорабатывается сразу несколько проектов, которые, как предполагается, помогут принять эти вызовы времени, при этом не отказываясь от традиций. Это, например, «Духовные святыни Казахстана» или «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке». К такого рода проектам относится и поэтапный, я подчеркиваю, поэтапный, переход казахского языка на латиницу, к которому подталкивают особенности современной технологической среды, коммуникаций, всего научно-образовательного процесса. Очевидно, что с введением латинской графики общение с внешним миром для Казахстана будет упрощено.

— Каким образом в этом процессе перехода на латиницу учитывается предыдущий исторический опыт Казахстана? Опыт тюркоязычных соседей страны?

— Казахский алфавит менялся не раз, и история всех изменений, как правило, была обусловлена политическими причинами. В раннем Средневековье на территории современного Казахстана использовали древнетюркское письмо, ведь тюркский язык и письменность доминировали в Евразии в течение многих столетий. Начиная с X века, после принятия ислама, на территории Казахстана прижилась арабская графика. С образованием СССР был разработан проект перевода всех тюркских языков на один алфавит, основой которого была латиница. Он получил название яналиф. В 1928-1929 годах в рамках реализации общесоюзного проекта латинизации яналиф был введен в тюркоязычных республиках, где ранее использовались алфавиты на основе арабской графики.

Интересно, что в те же годы по инициативе основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка был утвержден турецкий алфавит как элемент культурной части реформ. Там тоже решили отойти от арабской письменности, хотя противников такого перехода было хоть отбавляй. Консерваторы утверждали, что принятие латинской графики приведет к отрыву Турции от исламского мира, подменит традиционные ценности европейскими. Процесс перехода на латиницу занял около 30 лет, но как мы видим сегодня, ближе к Европе Турция так и не стала — переговоры о присоединении страны к Евросоюзу безуспешно ведутся уже несколько десятков лет.

Возвращаясь к яналифу, скажу, что использовался он в советских союзных и автономных республиках недолго, и уже через десять лет стал заменяться алфавитами на основе кириллицы. В Казахстане закон «О переводе казахской письменности с латинизированной на новый алфавит на основе русской графики» был принят в конце 1940 года, перед войной.

Вскоре после распада Союза от кириллицы отказался Азербайджан , который, правда, слегка реформировал новый алфавит, заменив одну букву, взятую из старой кириллицы и яналифа. Кстати, сегодня и казахстанские эксперты не исключают, что после апробации принимаемый вариант алфавита тоже может измениться. Здесь стоит заметить, что в Азербайджане процесс перехода на латиницу оказался относительно успешным, поскольку поддерживался как крупными финансовыми вложениям, так и продуманной стратегией, но до их пор старшее поколение испытывает определенные трудности.

Похожая ситуация сложилась в перешедших на латинскую графику Туркмении Узбекистане , где до сих пор используются два алфавита. Причем в Узбекистане это касается и СМИ, и делопроизводства, и официальной документации. Даже узбекская валюта сум печатается с использованием двух алфавитов.

Более успешным переход на латиницу оказался в Молдавии , но там другая политико-языковая ситуация — руководство страны держит курс на объединение с Румынией , и официальным языком Молдавии стал румынский.

— Как изменит переход на латиницу отношения с историческими партнёрами Казахстана? Не отдалит это Казахстан от России, чего опасаются некоторые эксперты и политики в Москве

— Здесь стоит отдать должное Казахстану, который тактично подходил к вопросу в течение многих лет. Все-таки страны и народы сближает не алфавит, а общие подходы и интересы. Казахстан развивает отношения и с Россией, и с Китаем , и с западным миром — везде у него есть интересы, везде есть торговые партнеры. Такая многовекторность, а также статус транзитной страны, скорее всего, и подтолкнули Астану к принятию решения о переходе на латиницу. Однако совершенно очевидно, что Казахстану невыгодно портить отношения с Россией, и меньше всего там хотят, чтобы Астану заподозрили в попытке отдаления от РФ. Наши страны не только активно развивают отношения во всех сферах, но и имеют весьма протяженную границу, чего, к слову сказать, у Казахстана нет ни с Европой, ни с Турцией.

— Как переход на латиницу повлияет на существование русскоязычных общин Казахстана?

— В Казахстане активно продвигается принцип трехъязычия, предполагающий знание казахского, русского и английского языков. Говорить и писать по-русски никто не запрещает. Не только русские, но и казахи в быту пользуются русским языком, и переход казахского языка на латиницу никак не повлияет наиспользование «великого и могучего». Русский язык останется средством межкультурного общения.

— Какие технические проблемы вызовет переход на латиницу? Как и в какие сроки Казахстан планирует справиться с этой задачей?

— Проблем будет немало. Придется переиздавать книги, переписывать документацию, переучивать преподавателей и много еще чего. Очевидно, что проблемы не будут сняты в одночасье, и в Астане это прекрасно понимают. К 2025 году делопроизводство, система образования, периодические издания перейдут на латиницу. Новые паспорта и удостоверения личности собираются выдавать уже с 2021 года. В период адаптации определенное время будет работать и кириллица. Думаю, молодежь быстро привыкнет к изменениям. Со старшим поколением, конечно, будет сложнее.