ЦИК опубликовал предварительные данные по явке избирателей 

Республика Адыгея (Адыгея) 63.32%
Республика Алтай 59.37%
Республика Башкортостан 64.85%
Республика Бурятия 67.49%
Республика Дагестан 72.04%
Республика Ингушетия 70.90%
Республика Калмыкия 61.87%
Республика Карелия 51.26%
Республика Коми 55.27%
Республика Крым 63.86%
Республика Марий Эл 60.16%
Республика Мордовия 70.10%
Республика Саха (Якутия) 64.80%
Республика Северная Осетия — Алания 75.41%
Республика Татарстан (Татарстан) 69.21%
Республика Тыва 83.36%
Удмуртская Республика 57.71%
Республика Хакасия 59.80%
Чеченская Республика 78.11%
Чувашская Республика — Чувашия 70.55%
Алтайский край 60.35%
Забайкальский край 52.38%
Камчатский край 63.86%
Краснодарский край 64.23%
Красноярский край 54.64%
Пермский край 57.14%
Приморский край 55.44%
Ставропольский край 62.97%
Хабаровский край 59.82%
Амурская область 56.83%
Архангельская область 53.91%
Астраханская область 52.97%
Белгородская область 65.52%
Брянская область 70.56%
Владимирская область 59.49%
Волгоградская область 59.73%
Вологодская область 58.92%
Воронежская область 56.20%
Ивановская область 53.28%
Иркутская область 50.19%
Калининградская область 55.29%
Калужская область 62.50%
Кемеровская область 75.05%
Кировская область 57.53%
Костромская область 55.99%
Курганская область 57.02%
Курская область 57.54%
Ленинградская область 56.75%
Липецкая область 64.00%
Магаданская область 65.72%
Московская область 56.46%
Мурманская область 60.20%
Нижегородская область 59.04%
Новгородская область 52.41%
Новосибирская область 53.85%
Омская область 55.58%
Оренбургская область 60.57%
Орловская область 65.24%
Пензенская область 65.65%
Псковская область 59.78%
Ростовская область 57.34%
Рязанская область 59.54%
Самарская область 60.09%
Саратовская область 57.21%
Сахалинская область 56.61%
Свердловская область 56.50%
Смоленская область 55.91%
Тамбовская область 64.28%
Тверская область 51.69%
Томская область 53.50%
Тульская область 61.23%
Тюменская область 74.85%
Ульяновская область 57.43%
Челябинская область 60.18%
Ярославская область 58.98%
город Москва 52.91%
город Санкт-Петербург 55.47%
город Севастополь 65.69%
Еврейская автономная область 56.51%
Ненецкий автономный округ 59.11%
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 64.44%
Чукотский автономный округ 76.34%