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Ситуационный центр наблюдателей посетили представители Коста-Рики и Казахстана
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Ситуационный центр наблюдателей посетили представители Коста-Рики и Казахстана 

Волга Ньюс 8 часов назад
10 представителей Казахстана осмотрели помещение, где работают волонтеры, задали несколько вопросов координаторам. Также наблюдатели из Казахстана заинтересовались ситуацией на одном из избирательных участков. Для выяснения ситуации им была предоставлена видеозапись. В итоге эксперты пришли к мнению, что участок работает корректно.
Также ситуационный центр постелил наблюдатель из Коста-Рики Эрнесто Хименес Моралес. Он продемонстрировал прекрасное знание русского языка и лично побеседовал со специалистами центра. Также наблюдатель осмотрел помещения, где мониторится ситуация на участках.
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