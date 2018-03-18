Наблюдатель из Белоруссии: выборы в Петербурге проходят гласно

«Все проходит открыто, гласно, присутствуют очень много наблюдателей. Приятно, что на участках находятся волонтеры, которые помогают пожилым людям», — заявил он. Наумович добавил, что выборы проходят на высоком уровне, соответствуют международным стандартам и национальному законодательству.