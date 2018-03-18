Лаврентьев: Узбекистан производит отличные машины для уборки хлопка 

По словам бизнесмена из Казахстана, за годы независимости Узбекистан сумел выстроить хорошую основу для сельхозмашиностроения.
Лаврентьев\: мы учимся у Узбекистана сельхозмашиностроению
"У них хорошая база, мы у них учимся, я скажу прямо. Узбекистан номер один в уборке хлопка. Они производят кабины для тракторов и многое другое", — сказал Андрей Лаврентьев Sputnik Узбекистан.
В свою очередь, кооперация помогает казахстанским предприятиям не тратить время на разработку, а брать серьезные готовые продукты и начинать производство.
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