Ещё
Лаврентьев: Узбекистан производит отличные машины для уборки хлопка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лаврентьев: Узбекистан производит отличные машины для уборки хлопка 

Sputnik Таджикистан 12 часов назад
Фото: Sputnik Таджикистан
По словам бизнесмена из Казахстана, за годы независимости Узбекистан сумел выстроить хорошую основу для сельхозмашиностроения.
Лаврентьев\: мы учимся у Узбекистана сельхозмашиностроению
"У них хорошая база, мы у них учимся, я скажу прямо. Узбекистан номер один в уборке хлопка. Они производят кабины для тракторов и многое другое", — сказал Андрей Лаврентьев Sputnik Узбекистан.
В свою очередь, кооперация помогает казахстанским предприятиям не тратить время на разработку, а брать серьезные готовые продукты и начинать производство.
Подробнее об этом слушайте в нашем подкасте.
Sputnik Таджикистан: последние новости
Узбекистан признан самой счастливой страной СНГ Абдувахитов: Центральная Азия - главный приоритет политики Узбекистана Выборы в России: 60 часов эфира для дебатов подходят к концу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве73
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина245
ЦИК: Путин лидирует на выборах1767
Актер Добронравов госпитализирован32
В Сирии сбили Су-24448
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение