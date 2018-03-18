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Абдувахитов: Центральная Азия — главный приоритет политики Узбекистана
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Абдувахитов: Центральная Азия — главный приоритет политики Узбекистана 

Sputnik Таджикистан 14 часов назад
Фото: Sputnik Таджикистан
В Ташкенте прошел круглый стол на тему «Сотрудничество между Узбекистаном и Европейским союзом: взгляд в будущее».
Абдувахитов\: в ЦА сформирован новый политический климат
Основная цель мероприятия — обсуждение перспектив и приоритетных направлений развития сотрудничества между Узбекистаном и Евросоюзом в рамках разработки новой Стратегии ЕС по сотрудничеству со странами Центральной Азии.
Узбекская сторона решительно настроена на открытый диалог и конструктивное сотрудничество с соседями по региону, отметил Абдужаббар Абдувахитов
"Практическим подтверждением этого являются предпринимаемые президентом Шавкатом Мирзиёевым решительные и конкретные шаги", — сказал заместитель министра.
По его словам, европейские страны могут объективно оценить происходящие в регионе процессы, важно учитывать сформированнный в регионе новый политический климат.
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