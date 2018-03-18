Абдувахитов: Центральная Азия — главный приоритет политики Узбекистана

В Ташкенте прошел круглый стол на тему «Сотрудничество между Узбекистаном Европейским союзом : взгляд в будущее».

Абдувахитов\: в ЦА сформирован новый политический климат

Основная цель мероприятия — обсуждение перспектив и приоритетных направлений развития сотрудничества между Узбекистаном и Евросоюзом в рамках разработки новой Стратегии ЕС по сотрудничеству со странами Центральной Азии.

Узбекская сторона решительно настроена на открытый диалог и конструктивное сотрудничество с соседями по региону, отметил Абдужаббар Абдувахитов

"Практическим подтверждением этого являются предпринимаемые президентом Шавкатом Мирзиёевым решительные и конкретные шаги", — сказал заместитель министра.

По его словам, европейские страны могут объективно оценить происходящие в регионе процессы, важно учитывать сформированнный в регионе новый политический климат.