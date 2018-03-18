Новый посол России вручил копию верительных грамот замглавы МИД Казахстана

"Семнадцатого марта 2018 года посол России в Казахстане А. Н. Бородавкин вручил копию верительных грамот заммининдел Г. Т. Койшыбаеву, а также встретился с министром К. К. Абдрахмановым, с которым обсудил динамичное развитие союзнических отношений, вопросы двустороннего сотрудничества и ряд других международных тем", — говорится в сообщении.

Бывший постпред РФ в Женеве Алексей Бородавкин был назначен послом в Казахстане в начале февраля.