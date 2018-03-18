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Новый посол России вручил копию верительных грамот замглавы МИД Казахстана
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Новый посол России вручил копию верительных грамот замглавы МИД Казахстана 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
АЛМА-АТА, 18 мар — РИА Новости. Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин вручил копию верительных грамот заместителю министра иностранных дел Казахстана Галымжану Койшыбаеву и встретился с главой МИД Кайратом Абдрахмановым, говорится в сообщении на сайте посольства.
"Семнадцатого марта 2018 года посол России в Казахстане А. Н. Бородавкин вручил копию верительных грамот заммининдел Г. Т. Койшыбаеву, а также встретился с министром К. К. Абдрахмановым, с которым обсудил динамичное развитие союзнических отношений, вопросы двустороннего сотрудничества и ряд других международных тем", — говорится в сообщении.
Бывший постпред РФ в Женеве Алексей Бородавкин был назначен послом в Казахстане в начале февраля.
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