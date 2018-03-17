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18 марта состоятся выборы президента России
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18 марта состоятся выборы президента России 

АиФ-Оренбург 11 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
18 марта 2018 года на всей территории страны пройдут выборы Президента Российской Федерации.
В Оренбургской области работает горячая линия Избирательной комиссии Оренбургской области (3532) 44-75-44.
Узнать номер своего избирательного участка вы можете здесь >.
Проверить наличие своей фамилии в списке избирателей здесь >
Участки работают с 8.00 до 20.00, если вы не можете прийти на участок из-за болезни или инвалидности, вы можете позвонить в участковую комиссию и подать заявление о голосовании на дому.
Всего осуществлять наблюдение на территории Оренбургской области будут 12 краткосрочных наблюдателей и 2 долгосрочных наблюдателя, которые представляют Бюро по демократическим институтам и правам человека при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)/
Кроме того в Оренбуржье прибудут международные наблюдатели Миссии наблюдателей СНГ: Глеб Щегельский (Казахстан), Акмарал Нурмагамбетова (Казахстан), Дина Калмагамбетова (Казахстан), Назира Табельдинова (Казахстан), Азамат Есельбаев (Казахстан), Бакытжан Нарымбетов (Казахстан).
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