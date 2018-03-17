18 марта состоятся выборы президента России

18 марта 2018 года на всей территории страны пройдут выборы Президента Российской Федерации.

Оренбургской области работает горячая линия Избирательной комиссии Оренбургской области (3532) 44-75-44.

Узнать номер своего избирательного участка вы можете здесь >.

Проверить наличие своей фамилии в списке избирателей здесь >

Участки работают с 8.00 до 20.00, если вы не можете прийти на участок из-за болезни или инвалидности, вы можете позвонить в участковую комиссию и подать заявление о голосовании на дому.

Всего осуществлять наблюдение на территории Оренбургской области будут 12 краткосрочных наблюдателей и 2 долгосрочных наблюдателя, которые представляют Бюро по демократическим институтам и правам человека при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)/