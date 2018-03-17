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От Литвы потребовали объяснений после досмотра белорусской гражданки
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От Литвы потребовали объяснений после досмотра белорусской гражданки 

Российская Газета 14 часов назад
Фото: Говорит Москва
«Литовской стороне направлен официальный запрос по поводу ситуации с досмотром белорусской гражданки в аэропорту Вильнюса», — говорится в сообщении МИД Беларуси, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в Twitter.
Как напоминает Интерфакс, инцидент произошел в минувший четверг в аэропорту Вильнюса, куда гражданка Беларуси Вероника Кошар прилетела из Лимы с пересадкой в Амстердаме. Ее задержали у трапа самолета по подозрению в транспортировке наркотиков.
По словам самой потерпевшей, ее обыскали, отвезли в клинику, где заставили глотать зонд. Также Кошар пришлось пройти магнитно-резонансную томографию. После чего чиновники извинились и пригласили прилетать в Литву еще. По возвращении в Белоруссию женщина обратилась в милицию.
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