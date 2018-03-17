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Что же российские войска делали в Беларуси
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Что же российские войска делали в Беларуси 

ИноСМИ 16 часов назад
Фото: ИноСМИ
Несколько дней назад российские войска перекрыли трассу в Беларуси. На перекрестках установили бронетехнику и личный состав без опознавательных знаков.
Я поговорил с старшими по званию товарищами о возможных причинах, и вот к какие интересные мысли были высказаны.
Трасса Минск, Барановичи, Берёза, Брест.
В Барановичи есть аэродром и авиаремонтный завод.
Вокруг Березы около 400-500 кв. км болот как с белорусской стороны так и с нашей.
Вероятно, что управление безпилотниками руководят с Березы, а взлетают те с Барановичи.
Есть предположение, что противник проводит мониторинг польской стороны, где американцы ставили систему ПРО.
Поэтому россияне без опознавательных знаков.
Не исключён вариант, что российских солдат готовят к миссии ООН вместо белорусов.
Дадут им белорусские паспорта и вперёд на Донбассе с миссией ООН.
Лукашенко же заявил, что готов отправить 10% своих войск.
В сводках недавних пишут что белорусы на международных встречах говорят о готовности выставить порядка 10 тысяч миротворцев. Зная их слабый уровень подготовки по этой тематике — маловероятно. Вероятность подмены таким образом растет.
Вот такое мнение.
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