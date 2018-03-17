Что же российские войска делали в Беларуси

Несколько дней назад российские войска перекрыли трассу в Беларуси . На перекрестках установили бронетехнику и личный состав без опознавательных знаков.

Я поговорил с старшими по званию товарищами о возможных причинах, и вот к какие интересные мысли были высказаны.

В Барановичи есть аэродром и авиаремонтный завод.

Вокруг Березы около 400-500 кв. км болот как с белорусской стороны так и с нашей.

Вероятно, что управление безпилотниками руководят с Березы, а взлетают те с Барановичи.

Есть предположение, что противник проводит мониторинг польской стороны, где американцы ставили систему ПРО.

Поэтому россияне без опознавательных знаков.

Не исключён вариант, что российских солдат готовят к миссии ООН вместо белорусов.

Дадут им белорусские паспорта и вперёд на Донбассе с миссией ООН.

Лукашенко же заявил, что готов отправить 10% своих войск.

В сводках недавних пишут что белорусы на международных встречах говорят о готовности выставить порядка 10 тысяч миротворцев. Зная их слабый уровень подготовки по этой тематике — маловероятно. Вероятность подмены таким образом растет.

Вот такое мнение.