В Казахстане открылись первые участки для выборов президента России

АЛМА-АТА, 18 мар — РИА Новости . Избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись на большей части Казахстана

Они будут работать с 8.00 до 20.00 местного времени. На большей части Казахстана 8.00 местного времени соответствует 5.00 мск, но в западных регионах страны (Актау, Актобе , Атырау, Уральск) из-за разницы часовых поясов голосование начнется на час позже, то есть в 6.00 мск.

К участию в выборах допускаются граждане России , достигшие 18 лет. При себе для участия в голосовании необходимо иметь паспорт гражданина России (заграничный или внутренний).

Как сообщалось, избирательные участки для проведения выборов президента России образованы при российских посольстве и генеральных консульствах в Казахстане. Кроме того, дополнительно было организовано досрочное голосование в городе Кордай Жамбылской области (16 марта) и в Кызылорде (15 марта).

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