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Выборы президента России в Таджикистане пройдут на шести участках
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Выборы президента России в Таджикистане пройдут на шести участках 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
ДУШАНБЕ, 17 мар — РИА Новости, Лидия Исамова. Выборы президента России в Таджикистане пройдут на шести избирательных участках, сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии, советник-посланник посольства России в Душанбе Валерий Дергачев.
"Участки будут расположены в помещении Российского центра науки и культуры в столице республики, при консульстве в городе Худжанде (на севере страны), три участка расположены в гарнизонах 201-й российской военной базы в Таджикистане — в Душанбе, Курган-Тюбе, а также на военно-космическом объекте «Окно» (город Нурек)", — сказал Дергачев.
По его словам, на выборах в Госдуму России в 2016 году по Таджикистану приняли участие 4388 человек.
Как сообщил помощник командира 201-й российской военной базы в Таджикистане Владимир Александров, общее количество военнослужащих базы вместе с членами их семей составляет 5 тысяч человек.
В республике участки будут открыты 18 марта с 08.00 (06.00 мск) до 20.00 (18.00 мск).
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