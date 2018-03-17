Выборы президента России в Таджикистане пройдут на шести участках

"Участки будут расположены в помещении Российского центра науки и культуры в столице республики, при консульстве в городе Худжанде (на севере страны), три участка расположены в гарнизонах 201-й российской военной базы в Таджикистане — в Душанбе, Курган-Тюбе, а также на военно-космическом объекте «Окно» ( город Нурек )", — сказал Дергачев.

По его словам, на выборах в Госдуму России в 2016 году по Таджикистану приняли участие 4388 человек.

Как сообщил помощник командира 201-й российской военной базы в Таджикистане Владимир Александров , общее количество военнослужащих базы вместе с членами их семей составляет 5 тысяч человек.

В республике участки будут открыты 18 марта с 08.00 (06.00 мск) до 20.00 (18.00 мск).