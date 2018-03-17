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Личный состав внутренних войск надежно стоит на страже конституционного строя Беларуси — А. Лукашенко
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Личный состав внутренних войск надежно стоит на страже конституционного строя Беларуси — А. Лукашенко 

ИА Синьхуа 7 часов назад
Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в поздравлении военнослужащим и ветеранам со 100-летием со дня образования внутренних войск Министерства внутренних дел, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Войска, сформированные как государственная военная организация, предназначенная для защиты общества и государства, всегда честно и добросовестно выполняли свой воинский долг, являясь гарантом созидательного развития страны, — говорится в поздравлении. — Сегодня это слаженный, высокомобильный военный организм, решающий в мирное время уникальные по специфике и сложности служебно-боевые задачи. Личный состав надежно стоит на страже конституционного строя, внося свой вклад в сохранение спокойствия в Республике Беларусь".
Президент выразил особые слова благодарности ветеранам за то, что они не теряют связь со своими подразделениями и товарищами по боевому братству, занимаются патриотическим воспитанием молодежи. —0—
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