Личный состав внутренних войск надежно стоит на страже конституционного строя Беларуси — А. Лукашенко

"Войска, сформированные как государственная военная организация, предназначенная для защиты общества и государства, всегда честно и добросовестно выполняли свой воинский долг, являясь гарантом созидательного развития страны, — говорится в поздравлении. — Сегодня это слаженный, высокомобильный военный организм, решающий в мирное время уникальные по специфике и сложности служебно-боевые задачи. Личный состав надежно стоит на страже конституционного строя, внося свой вклад в сохранение спокойствия в Республике Беларусь".

Президент выразил особые слова благодарности ветеранам за то, что они не теряют связь со своими подразделениями и товарищами по боевому братству, занимаются патриотическим воспитанием молодежи. —0—