День православной книги в Минске

Минск , 16 марта / Синьхуа / — День православной книги состоялся сегодня в духовно-образовательном центре Белорусской православной церкви . Посетителям представили экспозиции книг белорусских православных издательств. В рамках мероприятия также прошли встречи с православными поэтами и писателями. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 16 марта /Синьхуа/ — День православной книги состоялся сегодня в духовно-образовательном центре Белорусской православной церкви. Посетителям представили экспозиции книг белорусских православных издательств. В рамках мероприятия также прошли встречи с православными поэтами и писателями. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 16 марта /Синьхуа/ — День православной книги состоялся сегодня в духовно-образовательном центре Белорусской православной церкви. Посетителям представили экспозиции книг белорусских православных издательств. В рамках мероприятия также прошли встречи с православными поэтами и писателями. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 16 марта /Синьхуа/ — День православной книги состоялся сегодня в духовно-образовательном центре Белорусской православной церкви. Посетителям представили экспозиции книг белорусских православных издательств. В рамках мероприятия также прошли встречи с православными поэтами и писателями. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 16 марта /Синьхуа/ — День православной книги состоялся сегодня в духовно-образовательном центре Белорусской православной церкви. Посетителям представили экспозиции книг белорусских православных издательств. В рамках мероприятия также прошли встречи с православными поэтами и писателями. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 16 марта /Синьхуа/ — День православной книги состоялся сегодня в духовно-образовательном центре Белорусской православной церкви. Посетителям представили экспозиции книг белорусских православных издательств. В рамках мероприятия также прошли встречи с православными поэтами и писателями. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 16 марта /Синьхуа/ — День православной книги состоялся сегодня в духовно-образовательном центре Белорусской православной церкви. Посетителям представили экспозиции книг белорусских православных издательств. В рамках мероприятия также прошли встречи с православными поэтами и писателями. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 16 марта /Синьхуа/ — День православной книги состоялся сегодня в духовно-образовательном центре Белорусской православной церкви. Посетителям представили экспозиции книг белорусских православных издательств. В рамках мероприятия также прошли встречи с православными поэтами и писателями. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич