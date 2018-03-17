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День православной книги в Минске
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День православной книги в Минске 

ИА Синьхуа 8 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Минск, 16 марта /Синьхуа/ — День православной книги состоялся сегодня в духовно-образовательном центре Белорусской православной церкви. Посетителям представили экспозиции книг белорусских православных издательств. В рамках мероприятия также прошли встречи с православными поэтами и писателями. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 16 марта /Синьхуа/ — День православной книги состоялся сегодня в духовно-образовательном центре Белорусской православной церкви. Посетителям представили экспозиции книг белорусских православных издательств. В рамках мероприятия также прошли встречи с православными поэтами и писателями. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 16 марта /Синьхуа/ — День православной книги состоялся сегодня в духовно-образовательном центре Белорусской православной церкви. Посетителям представили экспозиции книг белорусских православных издательств. В рамках мероприятия также прошли встречи с православными поэтами и писателями. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 16 марта /Синьхуа/ — День православной книги состоялся сегодня в духовно-образовательном центре Белорусской православной церкви. Посетителям представили экспозиции книг белорусских православных издательств. В рамках мероприятия также прошли встречи с православными поэтами и писателями. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 16 марта /Синьхуа/ — День православной книги состоялся сегодня в духовно-образовательном центре Белорусской православной церкви. Посетителям представили экспозиции книг белорусских православных издательств. В рамках мероприятия также прошли встречи с православными поэтами и писателями. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 16 марта /Синьхуа/ — День православной книги состоялся сегодня в духовно-образовательном центре Белорусской православной церкви. Посетителям представили экспозиции книг белорусских православных издательств. В рамках мероприятия также прошли встречи с православными поэтами и писателями. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 16 марта /Синьхуа/ — День православной книги состоялся сегодня в духовно-образовательном центре Белорусской православной церкви. Посетителям представили экспозиции книг белорусских православных издательств. В рамках мероприятия также прошли встречи с православными поэтами и писателями. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 16 марта /Синьхуа/ — День православной книги состоялся сегодня в духовно-образовательном центре Белорусской православной церкви. Посетителям представили экспозиции книг белорусских православных издательств. В рамках мероприятия также прошли встречи с православными поэтами и писателями. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
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