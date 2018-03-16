Узбекистан готовится к ратификации Конвенции ШОС по противодействию экстремизму 

Ташкент, 16 марта /Синьхуа/ — На заседании Законодательной палаты парламента Узбекистана накануне рассмотрен законопроект о ратификации Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму. Об этом сегодня сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Необходимость принятия данного международно-правового документа была обусловлена увеличением масштабов опасных для государств-членов ШОС экстремистских проявлений в мире, ростом влияния идеологии экстремизма, в особенности религиозного, что также является питательной средой для распространения терроризма, отмечается в сообщении. —0—