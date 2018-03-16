Узбекистан готовится к ратификации Конвенции ШОС по противодействию экстремизму

Необходимость принятия данного международно-правового документа была обусловлена увеличением масштабов опасных для государств-членов ШОС экстремистских проявлений в мире, ростом влияния идеологии экстремизма, в особенности религиозного, что также является питательной средой для распространения терроризма, отмечается в сообщении. —0—